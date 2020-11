GM prorroga lay-off em São Caetano por mais cinco meses

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/11/2020 | 00:13



A GM (General Motors) anunciou aos trabalhadores da fábrica de São Caetano, que vai prorrogar o lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) por mais cinco meses, a partir do dia 13. Na semana passada, a empresa suspendeu as férias coletivas.

Segundo o presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, “já estava prevista a possibilidade de renovação automática do mecanismo no acordo anterior aprovado pelos trabalhadores”, afirmou ele, que também confirmou que só os 500 empregados já afastados vão continuar em lay-off.

Comunicado da empresa aos trabalhadores fala sobre as dificuldades do mercado, que segue numa lenta recuperação com a crise causada pela pandemia. “A previsão é de que a indústria retome aos níveis de vendas que tinha antes da pandemia somente por volta de 2023. Em outubro de 2020, nosso volume de vendas foi 21,3% menor quando comparado ao mesmo mês de 2019.” Questionada, a GM disse que não iria comentar.