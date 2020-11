Ponte Preta tem três desfalques, mas pode contar com volta de Moisés

11/11/2020 | 19:42



Ainda não vai ser nesta sexta-feira que Marcelo Oliveira repetirá a escalação da Ponte Preta. O treinador tem três desfalques certos para o jogo contra o Brasil de Pelotas, no Moisés Lucarelli, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

Os zagueiros Rayan e Luizão estão vetados pelo departamento médico, enquanto o volante Dawhan cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Destes, apenas Rayan não foi titular no empate com o América-MG, por 1 a 1, no último sábado.

Na defesa, Wellington Carvalho deve ser o novo companheiro de Ruan Renato. A dúvida é quem entra no lugar de Dawhan. Por jogar em casa e precisar da vitória para não se distanciar do G4, Marcelo Oliveira pode optar por uma escalação mais ofensiva e promover a entrada de Camilo.

A boa notícia para o treinador é que ele pode ter o retorno do atacante Moisés, que desfalcou a Ponte Preta nas últimas duas partidas. Se ficar à disposição, deve ser apenas opção no banco de reservas.

Sem conseguir repetir a escalação desde que chegou - são sete jogos -, Marcelo Oliveira vai definir o time titular no treinamento desta quinta-feira.

Na sexta colocação, com 31 pontos, a Ponte Preta dorme no G4 da Série B em caso de vitória, mas vai sair no sábado por causa do confronto direto entre Juventude e Sampaio Corrêa, em Caxias do Sul.