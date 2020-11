Da Redação



11/11/2020 | 11:24



Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais) conseguiram recuperar na manhã de ontem, em Santo André, carga dos Correios que havia sido roubada em São Bernardo. Ao todo foram 91 embalagens, que estavam com um indivíduo com uma carroça de reciclagem, no bairro Sacadura Cabral.

Os itens eram produtos provenientes de compras na internet e foram devolvidos aos Correios. O caso foi registrado no 4º DP de Santo André.