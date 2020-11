Após ser flagrado com Lily James, ator Dominc West admite para a esposa paixão pela atriz,

10/11/2020 | 12:11



Dominic West foi flagrado aos beijos com Lily James no início de outubro deste ano. Após o flagra, o ator, que é casado com a paisagista Catherine FitzGerald desde 2010, chegou aparecer ao lado da esposa e dizer que seu casamento era forte o suficiente para superar o ocorrido.

No entanto, segundo o The Sun, a versão de Catherine é outra. De acordo com relatos obtidos pelo jornal, a paisagista está preparada para encerrar seu relacionamento, já que Dominic teria admitido ter sentimentos por Lily:

- No começo, parecia que tudo era apenas um caso, mas Catherine disse que ficou óbvio que era mais que isso. Catherine se sentiu esmagada por isso, naturalmente, é uma coisa enorme para se chegar a um acordo. Desde então, ela disse às pessoas mais próximas que o casamento deles está praticamente acabado e ela não acha que há uma maneira de superar isso.

Ainda, segundo o Daily Mail, Catherine, que é mãe de quatro filhos ao lado do ator, teria se cansado de ser esposa de um ator e tudo o que isso acarreta, segundo uma fonte ouvida pelo site:

- Ele vive uma outra vida onde fica fora pelo menos metade do ano e ela e as crianças ficam esperando por ele.

E continuou:

- Ela está morando em uma casa na Inglaterra por causa da carreira dele, quando qualquer pessoas que a conheça sabe que ela preferia estar na Irlanda. Catherine ainda está chateada com Dominic, mas claramente não está funcionando. Ela fui humilhada. Por mais doloroso que seja, parece que pode ser hora de deixá-lo.

Catherine estaria recebendo conselhos de suas irmãs, Honor e Nesta. Uma amiga de Dominic e da paisagista afirmou que é difícil ver uma possível reconciliação do casamento.