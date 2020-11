Transações com cartões somam crescem 10% e somam R$ 506,3 bi no 3º tri, diz Abecs

10/11/2020 | 10:52



As compras feitas com cartão cresceram 10% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado, para R$ 506,3 bilhões, informou nesta terça-feira, 10, a Abecs, associação que representa o setor de meios de pagamentos eletrônicos. O resultado não inclui as transações feitas com recursos do auxílio emergencial, que somaram R$ 31,9 bilhões. Se considerasse, o avanço teria sido de 16,7%.

Os pagamentos feitos com cartão de crédito atingiram R$ 295,3 bilhões nos três meses encerrados em setembro, crescimento de 1,1% na comparação com período equivalente de 2019. O débito, por sua vez, teve alta de 21,6%, para R$ 198,4 bilhões. Ao incluir o auxílio na conta, o débito cresce 41,1%.

Em transações feitas pela internet, em aplicativos e outros tipos de compras não presenciais, apresentou crescimento expressivo de 49,3% no terceiro trimestre, ao alcançar R$ 126,2 bilhões.

O resultado, afirma a Abecs, é reflexo da política de isolamento social, que impulsionou o comércio eletrônico e os serviços de delivery em todo o País.

"Os meios eletrônicos de pagamento ajudam o brasileiro a atravessar esse período de crise com mais segurança e conveniência, acompanhando a mudança do comportamento de consumo e impulsionando também os resultados do varejo, principalmente no comércio eletrônico", afirma Pedro Coutinho, presidente da Abecs.