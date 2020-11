Cintia Dicker exibe look e preparativos para casamento com Pedro Scooby

09/11/2020 | 15:10



Cintia Dicker deu pistas de como será seu look para o casamento com Pedro Scooby em Portugal. Os dois, que possuem união estável, irão oficializar a união no civil onde moram, em Cascais.

Nesta segunda-feira, dia 9, a modelo apareceu o momento em que estava cuidando do cabelo e da make para o grande dia, deixando à mostra o blazer branco com vários botões, o cabelo solto com ondulações e a maquiagem bem natural. A responsável pela produção de Cintia foi a maquiadora Rita Sousa, que publicou os detalhes dos preparativos, como você pode ver acima.

Cintia ainda se filmou enquanto Pedro Scooby cuidava de um quadro e era observado pelos filhos Dom, Bem e liz, do casamento com a ex, Luana Piovani.