Faustão quebra protocolo e faz homenagem à mãe, que completou 95 anos de idade: Ela venceu a Covid-19

09/11/2020 | 08:10



Faustão surpreendeu os telespectadores na noite do último domingo, dia 7, ao quebrar o protocolo no Domingão do Faustão. O apresentador, de 70 anos de idade, usou o espaço de seu programa para falar sobre sua mãe, Dona Cordélia, que completou 95 anos de idade.

Discreto em relação a vida pessoal, Faustão reconheceu que pouco fala sobre a família, no entanto, não poderia deixar de mencionar a data especial, já que Cordélia recentemente venceu o coronavírus e se recuperou da doença.

- Eu raramente falo da minha vida pessoal neste programa, eu não comemoro aniversário. É um jeito meu, mas hoje eu peço licença para as minhas colegas, para os meus amigos e para a galera toda, vou explicar. Imagina uma menina nascida em uma família abastada, nos anos 20 e 30, e que repente aos 12 anos de idade, com o pai engenheiro e fazendeiro em ótima situação econômica, ele morre aos 40 anos, começou.

E continuou:

- Essa menina, com mais três irmãs, fica órfã de pai. Ainda assim, ela, a mãe e as três irmãs foram à luta com todas as dificuldades. (...) Conseguiu ao longo da vida falar cinco idiomas e levou a questão da educação, de ser professora, como uma missão de vida. Mais do que isso, casou com um economista, teve 6 filhos e durante a vida, mostrou o que é ser mãe em todos os sentidos.

Por fim, Faustão encheu a mãe de elogios:

- Hoje essa mulher está completando 95 anos de idade. Estou falando da minha mãe, a professora Cordélia Moraes Corrêa Silva, que voltou a pintar há oito anos e mostrou que a vida é isso. Você toma as rasteiras, as cacetadas e encara os altos e abaixos sempre com muita fé, com serenidade, lucidez. Essa mulher, aos 95 anos, ainda foi testada positivo para o coronavírus e superou a Covid-19. Veja se não é poderosa e abençoada a dona Cordélia, aqui a homenagem que deveria ser feita.