04/11/2020 | 10:25



O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, divulgou seu primeiro trailer e a data de estreia nos cinemas brasileiros: 14 de abril de 2021. O primeiro longa do diretor já está inscrito para concorrer a uma vaga no Oscar, em 2021. Estrelado por Seu Jorge, o longa filmado em 2017 narra os últimos anos do guerrilheiro que lutou na resistência contra a ditadura militar no Brasil. Também estão no elenco Bruno Gagliasso, Adriana Esteves, Humberto Carrão e Herson Capri. A data de estreia é bastante tardia, já que o filme teve a primeira exibição adiada diversas vezes: primeiro, após impasse com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e depois, devido à pandemia de covid-19.