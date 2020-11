Paulinho, vocalista do Roupa Nova, está internado com coronavírus

04/11/2020 | 08:10



O cantor Paulinho, que é vocalista do Roupa Nova, está internado em um hospital após contrair o coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea, há dois meses.

Nas redes sociais, a assessoria de imprensa da banda disse que ele, que tem 68 anos de idade, está se recuperando da doença:

Em respeito a vocês, fãs e admiradores da nossa trajetória, estamos aqui para esclarecer sobre o estado de saúde do Paulinho, que muitos têm nos perguntado. Há 60 dias o Paulinho vem se tratando e se recuperando de um transplante bem-sucedido de medula óssea. Neste período ele também acabou sendo infectado pelo Covid e neste momento encontra-se internado num processo de recuperação. Enquanto ele se fortalece, nós seguimos com vocês, cumprindo a agenda da banda, que foi um pedido feito por ele, até que ele possa retornar junto com a gente. Em nome do Roupa Nova e em especial do Paulinho, agradecemos todos os pensamentos positivos e orações, e continuamos nessa corrente positiva para que o mais breve possível o nosso querido Paulinho esteja de volta aos palcos com a gente, diz o comunicado.

Em mensagem no Instagram do grupo é ainda divulgado que o cantor passa bem: Informamos que o Paulinho segue em recuperação, mas passa bem. Continuamos com pensamentos positivos para que o mais breve ele se junte a gente novamente!.