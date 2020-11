Arthur Aguiar aparece passeando com Sofia que denuncia a presença de Mayra Cardi

02/11/2020 | 15:10



Arthur Aguiar e Mayra Cardi parece que estão mais tranquilos depois que terminaram o casamento e nesta segunda-feira, dia 2, o cantor acabou publicando um vídeo em suas redes socais passeando com a sua filha, Sofia, que acabou entregando que a mãe estava presente.

Os dois já haviam comentado anteriormente que Aguiar passa todas as manhãs com a criança e no momento em que Sofia denuncia a presença da life coach, o ator acabou até confirmando.

A mamãe que está ali!

Lembrando que o término do relacionamento dos dois foi extremamente conturbado e que Mayra Cardi até assumiu em uma entrevista para o Tô na Pan que se arrepende de ter dividido os bastidores de sua separação.

As pessoas querem que eu carregue para sempre essa pedra. Sou eu que vou carregar isso. Eu perdoar o outro não é que eu seja um ser evoluído. Não estou fazendo um bem a ele. Estou fazendo um bem para mim. Cheguei a me arrepender, mas as minhas amigas berraram no meu ouvido várias vezes para eu voltar. Cheguei a me arrepender pelo alastre que causei indiretamente na vida profissional dele.

Além de tudo isso, os dois ainda marcaram presença em uma publicação feita por Tatá Werneck nas redes sociais onde a apresentadora está convocando as pessoas que tem alguma briga para assistirem ao seu programa e darem uma segunda chance ao outro. Mayra Cardie então comentou na publicação:

Arthur, bora assistir?

O cantor prontamente respondeu:

Bora! Na minha casa ou na sua?

É importante deixar claro que apesar das brigas, discussões e arrependimentos, Mayra Cardi não descarta por completo uma volta com o ex-marido. Que eles façam a melhor escolha, né!?