Obituário - 1º de Novembro de 2020

01/11/2020 | 12:05



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 29 de outubro

Luiza Maria de Jesus, 95. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sultana Senekdjian Benedetti, 93. Natural da República Árabe do Egito. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida de Godoy, 89. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo Andrpe. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Odécio Fosaluza, 85. Natural de Corumbataí (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Laurinda Moreira da Cunha, 81. Natural de Registro (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Josué Silveira Ris, 78. Natural de Piritiba (Bahia). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Maria Pelagia dos Anjos, 70. Natural de Brás Pires (Minas Gerais). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iêdo José do Amaral, 69. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Serralheiro. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Geralda Alves Schaffer, 67. Natural de Valentim Gentil (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Artur Ferreira de Toledo, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zoraide Pereira, 62. Natural de Ribeirão Preto. Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Funcionária pública. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Bento Quirino, São Simão (São Paulo).

Anselmo Aparecido da Silva, 49. Natural de Nova Olímpia (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Motorista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elaine Cristina Orvate, 44. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Funcionária pública. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eidi Vital de Melo, 18. Natural de Santo André. Residia na Jardim Rina, em Santo André. Ajudante. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Antonia Aparecida da Silva, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Diego de Oliveira Ferreira, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29, em Diadema. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 29 de outubro

Antonio João Filho, 62. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Lafaete Cláudio de Souza, 53. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Alexandra Cristine Kuehl, 46. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 28 de outubro

Celina Agda da Conceição, 88. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Marilene Silva dos Santos, 72. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Conceição de Carvalho Rocha, 69. Natural de Remanso (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Eurípedes Aparecido Marinheiro, 62. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 29 de outubro

Maria José Pereira, 89. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Gildásio Rodrigues de Oliveira, 88. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Pedro de Freitas, 82. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Rita Josefa da Silva, 78. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Ana Augusto de Oliveira, 76. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Antero Pinto da Silva, 66. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Barbosa de Lima, 65. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra 1, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

João Ferreira de Souza, 64. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Karla Cristina de Souza Lima, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Thiago Teixeira Lopes, 33. Natural de Mauá. Residia na Vila Nova Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quarta-feira, 28 de outubro

Neide Aleixo, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Vanderclei Mariano Gonçalves, 47. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, 29 de outubro

Genebaldo Silva Santos, 50. Natural de Mauá. Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.