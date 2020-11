Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



A divulgação do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que mede a performance do ensino superior, foi muito reveladora. O evento realizado no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pela elaboração, aplicação e análise dos resultados das avaliações do ensino superior, deixou claros sinais de que não é boa a situação do setor e nem as suas perspectivas. O ministro Milton Ribeiro não está ambientado. Falta convicção no que fala, e carece da articulação de gestor conhecedor da sua pasta. Transmitiu tom de poder e não o de condutor da educação, área já tão sofrida.

Ele sinalizou que o MEC (Ministério da Educação) está pronto para credenciar e descredenciar instituições. E ressaltou que cancelou o vestibular da PUC-MG por conta da oferta de curso de bacharelado em direito EaD, e abriu auditoria na instituição, que apenas interpretou a portaria de número 279, de 29 de setembro. Diretriz que define prazos para tramitação de processos no MEC, que se não cumpridos deveriam resultar em parecer favorável. Vencidos os 600 dias sem o aval do governo, a universidade entendeu que estava habilitada para a oferta de curso. Mas não foi o que aconteceu e o aviso dado na abertura do Enade é sinal da força do ministro conduzir a seu gosto tais processos.

Seu discurso reforça a postura bélica de ministério que não vê o ensino superior como parceiro e que abomina as instituições públicas federais. Vide os cortes de orçamento e as situações políticas de gestão das unidades escolares, que congelou os processos regulatórios padrões e não atendeu às demandas de agilidade e de autorregulação. Não há estratégias e políticas em um dos mais castigados setores do País. Somam-se a isso os resultados do Enade: alunos das instituições públicas sempre com melhor desempenho do que os alunos das particulares e, a cada ano, menos instituições privadas constando na classificação das notas mais altas.

Trata-se de universo de 8,5 milhões de alunos, do qual menos de 5% foram avaliados. Mesmo que os melhores alunos do ensino médio se engajem nas instituições públicas, e que o volume de atendimento das instituições privadas seja muito maior, nada justifica que apenas 1,5% dos cursos avaliados das instituições privadas obtenham conceito 5, consequência da decrepitude do setor. Sem gestão real dos problemas que assolam a educação brasileira, passaremos décadas até recuperar rumo antes definido pelo Plano Nacional de Educação, mas ignorado desde a sua origem.



César Silva é diretor-presidente da FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia), docente da Fatec-SP (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) e formado em administração de empresas, com especialização em gestão de projetos, processos organizacionais e sistemas de informação.

PALAVRA DO LEITOR

Promessas

Eu e os demais moradores do Riacho Grande, em São Bernardo, queremos saber qual foi a obra que o prefeito Orlando Morando fez no distrito? Não vimos até agora! Está igual ao candidato Netinho Rodrigues, que só promete coisas ao povo. Morando somente faz praça e parque e só vem ao bairro em época de eleição, como agora. Há outros problemas, como o transporte público, que está ruim, o Parque Estoril, que deixa a desejar, além do descontentamento dos barqueiros e dos comerciantes do local.

José Carlos do Santos

São Bernardo

Azulão

O que acontece com o São Caetano? Por que virou refém de seu presidente? Não há ninguém na cidade interessado em salvar o clube? E a retaguarda de Saul Klein? Cadê o dinheiro? Por que salários estão atrasados? Triste ver equipe que fazia medo aos grandes, com vitórias memoráveis Brasil afora, agora se rastejar na dependência de um senhor que já não tem a mínima condição de estar à frente do clube. A gota d’água foi a acachapante goleada de 9 a 0 para time sem tradição no futebol. Senhores, por favor, pouquinho de bom-senso não faz mal. Ao contrário. Revejam seus atos. Se não têm condição de gerir o clube, peguem o boné e tchau! O São Caetano é – ou deveria ser – bem maior que vocês.

Thiago dos Santos

São Caetano

Finório

Parabenizo nosso querido presidente, por sua astúcia, pelo poder de persuasão, pela habilidade de desviar os holofotes. Semana passada postou em suas redes sociais foto com cachorro, o Faísca, e disse que ‘vacina obrigatória só’ para o animal. Até quando vi havia quase 80 mil comentários, 692 mil curtidas e mais de 40 mil compartilhamentos. Virou o assunto da semana. Os outros temas que deveriam ser debatidos e explicados foram esquecidos, como, por exemplo, os R$ 89 mil na conta de sua mulher, Michele; rachadinhas de seus filhos; o Queiroz, queimadas na Amazônia; compra ou não da vacina etc. Tiro o chapéu a ele, que consegue enganar a tanta gente ao mesmo tempo. Se sobrevivermos, vamos ver até quando.

Lucas Bentanai

São Caetano

Menosprezo

Como o PSDB ignora e menospreza a nossa região! Como pode o governo de Doria reservar apenas R$ 20 para implantar o tal de BRT e o Metrô (Política, dia 20)? Isso é verdadeiro passa-moleque à nossa região, que é uma das que mais contribuem com impostos. E o que mais me deixa triste é ver que o prefeito de São Bernardo não se mexe em defesa da cidade que governa para impor que a população quer transporte digno e eficiente e não mais um corredor de ônibus, péssimo, como é o da Metra. Recado a Carla Morando: eu teria vergonha de ser líder deste governo na Assembleia, porque, o que vejo é que a senhora diz ‘amém’ a tudo neste governo oportunista. Li que os deputados da região cogitam emendas para impulsionar o tal projeto dos R$ 20 (Política, dia 21), mas, deputados, a nossa região quer a Linha 18 Bronze do Metrô, não o BRT! Portanto, lutem pelo que quer a população do Grande ABC.

Copiniano de Souza

São Bernardo