Daiana Garbin mostra Tiago Leifert no posto de papai de plantão e se derrete pela filha em foto: É inexplicável, é gigante

01/11/2020 | 11:11



Daiana Garbin compartilhou um pouquinho de sua nova rotina como mãe no último sábado, dia 31. A jornalista publicou um Stories em seu perfil oficial do Instagram mostrando o marido Tiago Leifert no posto de papai de plantão. Isso significa que o apresentador do Big Brother Brasil ficaria de olho na primogênita Lua enquanto ela dormia sossegada em seu bercinho. Pela expressão dele, não parecia ser trabalho nenhum encarar o rostinho da filha por algumas horas, não é?

Além disso, Daiana publicou uma foto da mãozinha de Lua e anunciou que a família recebeu alta da maternidade e está em casa. Na legenda, ela ainda se derreteu pela filha e entregou que a bebê é bem parecida com Leifert.

Falam que você vai sentir um amor indescritível. Que será o dia mais feliz da sua vida. Que você vai mudar para sempre. Que sua filha vai te olhar e você vai derreter de amor. Que você vai ficar horas olhando para ela sem acreditar no milagre que é gerar uma vida. Sim, é tudo isso e MUITO mais. É incrível, indescritível, inexplicável, é gigante. Já estamos em casa com a nossa princesa, que é a cara do Papai, e queremos agradecer a todas as mensagens de carinho de vocês!, escreveu.

Quanto amor, né?