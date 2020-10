Prometeon vai contratar 200 trabalhadores para complexo logístico

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



30/10/2020 | 00:05



A Prometeon (antiga Pirelli) irá ampliar sua atuação no Grande ABC. Será construído complexo logístico para armazenagem e distribuição de pneus em área até então ociosa no mesmo terreno que abriga a planta há 60 anos no bairro andreense Homero Thon. A expectativa é a de que armazém de 4.000 metros quadrados passe a operar em prazo de quatro meses. Serão contratados 200 trabalhadores diretos para atuar no local. As informações são da Prefeitura de Santo André.

Em julho, a Prometeon transferiu da Capital sua sede administrativa, e as decisões relacionadas à companhia em toda a América Latina passaram a ser tomadas na unidade da região. Hoje, há 2.700 profissionais na fábrica que produz pneumáticos agrícolas (60%) e pesados (40%). O valor do aportado no centro logístico, que terá capacidade para armazenar 8.200 pneus da Linha Agra, não foi divulgado. Também ainda não há detalhes sobre as vagas. O Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo possui agenda com a companhia na terça-feira para tratar do assunto.

Apesar do cenário adverso da crise trazida pela pandemia do novo coronavírus, a Prometeon tem sentido aumento na demanda, principalmente por parte do setor do agronegócio, impulsionado pelo dólar elevado (ontem em R$ 5,76), que favorece as exportações de commodities e estimula a produção. “A empresa não demitiu na pandemia e tem operado em turno dobrado, sete dias por semana, na fabricação dos pneus agrícolas. E seis dias por semana na dos pesados”, afirma o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). “Apesar do enorme desafio da economia em 2021 para promover a retomada da geração de emprego e renda, a Prometeon mostra que está reinventando a própria indústria ao apostar em produtos de alto valor agregado.”

Paulo Serra se refere ao fato de que, a partir de agora, toda a tecnologia de pneus do grupo será desenvolvida em Santo André. Além desta unidade, o grupo possui outra em Gravataí (Rio Grande do Sul). “Serão criados produtos mais sustentáveis, sem usar derivados de petróleo e com energia limpa”, cita.

Justamente essa vocação inovadora fez com que ontem fosse formalizada a adesão da fabricante ao parque tecnológico andreense. A partir de então, haverá troca de experiências e tecnologias entre empresas, universidades e startups. A iniciativa também busca facilitar o acesso à mão de obra qualificada.

Conforme o CEO da Prometon, Eduardo Fonseca, a integração ao hub (conglomerado) de inovação dá mais relevância à ciência que é feita na região e prepara melhor os recursos humanos e a competitividade do negócio. “Quem não inova assume risco maior. A boa tecnologia é aquela que consegue impactar o mercado. Com inovação aberta se compartilha conhecimento, estrutura, diminui riscos financeiro e técnico e tem acesso mais rápido.”