Os primeiros passos do Rei

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/10/2020 | 00:01



Cidade grande

Texto: Max Gehringer

Bela história, Alexandre. De fato, parece muito crível.

Na notícia sobre o primeiro teste do Pelé, a Gazeta Esportiva não faz referência à presença de Waldemar de Brito ou Dondinho. Mas me parece que deveria haver uma outra pessoa envolvida, alguém que o levasse da rodoviária de Santos ao hotel, já que dona Doroti <CF160>(ontem citada aqui em Memória, com a transcrição do seu depoimento) conta que a viagem de ônibus a Santos aconteceu à noite e, ao que tudo indica, aquela foi a primeira vez que Pelé saiu de Bauru e não seria prudente deixá-lo por conta própria numa cidade grande.

Segundo a notícia, Waldemar de Brito residia em São Paulo na época. Se fosse para acompanhar Pelé, ele o faria a partir de São Paulo, e não esperando em Santos.