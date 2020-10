Cintia Dicker mostra aliança com Pedro Scooby - e fala como é cuidar dos filhos dele

29/10/2020 | 11:10



Cintia Dicker bateu um papo com seus seguidores na manhã desta quinta-feira, dia 29, ao responder algumas perguntas no Instagram. Entre os assuntos abordados, a modelo contou como é cuidar de Dom, de oito anos de idade, e dos gêmeos Bem e Liz, de cinco anos, filhos de seu marido, Pedro Scooby, com a ex-mullher, Luana Piovani.

- A minha família é muito grande, se juntar todo mundo dá umas 200 pessoas. E eles gostam de fazer filhinho naquela família. Então, tem muita criança e eu convivi sempre. Minha mãe tinha uma creche quando eu era pequena e eu ia com ela, amava ajudar, ficar o dia inteiro cuidando das crianças. A minha irmã eu cuidei muito dela, porque ela é 11 anos mais nova do que eu. E é isso, estar com criança é coisa mais gostosa desse mundo, declarou Cintia.

A modelo ainda mostrou pela primeira vez a enorme aliança que usa com Pedro Scooby e, de quebra, contou como está sendo morar em Portugal.

- Estou amando morar em Portugal. Tudo é lindo. Portugal inteiro é lindo e tudo é perto, dá para ir de carro para vários lugares. É pertinho do Brasil, comida deliciosa, custo de vida é bem mais baixo do que eu tinha em Nova York, disse.