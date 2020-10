Editais da Lei Aldir Blanc inscrevem projetos até dia 8

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



28/10/2020 | 00:01



O prazo de inscrição de projetos culturais na Lei Aldir Blanc, criada com objetivo de socorrer o setor, está perto do fim. Pelo Estado, é possível participar até terça-feira, enquanto as linhas ofertadas pelas administrações municipais têm datas variadas. Por enquanto, a adesão é baixa.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa destinou cerca de R$ 75 milhões para os 25 editais, como teatro, circo e dança, do ProAC Expresso LAB, mantido pelo governo do Estado. Ao todo, o programa deve beneficiar 1.800 projetos e profissionais do setor cultural de todas as regiões de São Paulo, com média de R$ 41,6 mil por beneficiado – os valores das linhas variam de R$ 5.000 a R$ 200 mil. Mais informações e cadastro no <CF51>www.dadosculturais.sp.gov.br.

Em Santo André, há oportunidades destinadas a projetos, prêmios e espaços culturais, com investimento de R$ 4,3 milhões. As inscrições terminam em 8 de novembro. Serão priorizadas iniciativas que promovam ações afirmativas, que levem em conta a população vulnerável e promovam diversidade cultural. As inscrições são feitas na plataforma CuturAZ (culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/748).

A Prefeitura de São Bernardo disponibiliza editais, cujas inscrições vão até 8 de novembro. Os tutoriais para a inscrição estão no www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura/tutoriais.

Até segunda-feira, São Caetano está com edital de seleção e premiação de atividades culturais e artísticas aberto. Os prêmios variam de R$ 3.000 a R$ 10 mil e contemplarão até 108 projetos. A inscrição deve ser feita pelo site portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult. A Prefeitura também realiza o cadastro de trabalhadores do setor cultural no Repercult (Recenseamento Permanente de Artistas, Agentes, Espaços e Projetos Culturais) pelo mesmo site.

A Prefeitura de Mauá recebe propostas para o edital Aldir Blanc 2020 até hoje, às 17h. As informações podem ser obtidas com o Conselho de Cultura, pelo site da Prefeitura e nos equipamentos de cultura da cidade.

A Prefeitura de Rio Grande da Serra está com inscrições abertas até domingo por meio do link: https://forms.gle/odFkg2gibiNa45uM6. Os credenciados farão a análise e a emissão de parecer técnico de concursos e projetos culturais que busquem apoio, incentivo, fomento, auxílio e outras possibilidades de parceria com administração. Cada trabalho selecionados irá receber R$ 1.850.

Em Diadema, a Prefeitura deve divulgar editais para seleção de projetos nesta semana, com aporte total de R$ 2,6 milhões. Já em Ribeirão Pires, interessados devem estar mapeados e cadastrados no Cultura SIM (Sistema de Indicadores e Mapeamento Cultural) que será usado como base para o cadastro que será disponibilizado em breve, segundo a administração.

AUXÍLIO FEDERAL

O setor cultural tem até 4 de novembro para se cadastrar para receber o auxílio emergencial do governo federal instituído pela Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 600 por três meses. A inscrição é feita pelo governo do Estado pelo endereço https://dadosculturais.sp.gov.br/.