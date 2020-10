Português Vítor Aguiar e Silva é o Prêmio Camões 2020

27/10/2020 | 15:47



O professor, teórico e escritor português Vítor Aguiar e Silva foi escolhido como o Prêmio Camões 2020. O autor é um dos signatários da Petição em Defesa da Língua Portuguesa Contra o Acordo Ortográfico, que conta mais mais de cem mil assinaturas até o momento.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 27, pela ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca.

Segundo a mídia portuguesa, Vítor Aguiar e Silva é pesquisador da literatura portuguesa dos séculos 16 e 17, bem como da obra de Luís de Camões e das metodologias literárias.

O vencedor ganha 100 mil euros, valor dividido entre os governos do Brasil e de Portugal. Criado em 1988 pelos governos do Brasil e de Portugal, o Prêmio Camões elege a cada ano, pelo conjunto da obra, um escritor de países onde o português é a língua oficial. Em 2019, o vencedor foi Chico Buarque, que agradeceu em vídeo apesar do presidente brasileiro não ter assinado o diploma. No ano anterior, foi Germano Almeida, de Cabo Verde.

Antes de Chico, o último brasileiro premiado tinha sido Raduan Nassar, em 2016. Além deles, os brasileiros ganhadores do Camões são: João Cabral de Melo Neto (1990), Rachel de Queiroz (1993), Jorge Amado (1994), Antonio Candido (1998), Autran Dourado (2000), Rubem Fonseca (2003), Lygia Fagundes Telles (2005), João Ubaldo Ribeiro (2008), Ferreira Gullar (2010), Dalton Trevisan (2012) e Alberto da Costa e Silva (2014).