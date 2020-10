25/10/2020 | 11:11



Narcisa Tamborindeguy reuniu na última sexta-feira, dia 23, um seleto grupo de amigos para comemorar mais um ano de vida. E claro, o que não faltou foi a alegria da empresária e muitas risadas.

E um de seus convidados era nada mais, nada menos do que Chiquinho Scarpa que ao ver as fotos do evento nota-se que ele reatou o seu relacionamento com Luana, com quem estava separado desde janeiro deste ano.

Depois da separação, o conde até namorou por alguns meses outra mulher bem mais nova, Fernanda Rizzi, mas não vingou. Lembrando que Luana é de Goiânia e lá em 2018 tinha se mudado para São Paulo para viver na imensa mansão do namoro.