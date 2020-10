Marcius Melhem foi violento e tentou agarrar atrizes, diz advogada do caso; ator nega acusações

25/10/2020 | 11:10



Marcius Melhem encerrou seu contrato com a TV Globo recentemente, depois que vieram à tona supostas acusações de assédio por parte do ator. Porém, essa polêmica ganha mais um capítulo após a advogada do caso, Mayra Cotta, ceder uma entrevista para a colunista do jornal Folha de São Paulo Mônica Bergamo.

Representando seis supostas vítimas de assédio sexual, além de testemunhas e vítimas de assédio moral, a advogada contou detalhes do caso, afirmando que Marcius teria sido violento com atrizes da emissora, além de usar de sua posição de chefe do núcleo de humor para contratar ou demitir, após propor que se envolvessem com ele:

- Houve um comportamento recorrente, de trancar mulheres em espaços e as tentar agarrar, contra a vontade delas. (...) De prejudicar as carreiras de mulheres que o rejeitaram. De ficar obcecado, perseguindo mesmo. Foi um constrangimento sistemático e insistente, muito recorrente

Ainda de acordo com Mayra, era comum Melhem insistir e ficar mandando mensagem inclusive de teor sexual para mulheres que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas.

Após a publicação da entrevista, Marcius usou seu Twitter para se pronunciar:

Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Fazer jus a todos esses anos em que pautas como as do feminismo foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito. Fiz parte de um grupo de homens e mulheres que se orgulha de usar o humor como um instrumento contra o preconceito.

Ele continuou negando as acusações:

Mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso. Mas diante de acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. Eu coloco à disposição toda minha comunicação que tenho arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nesses anos. E peço que ouçam as pessoas que trabalharam comigo, que acompanharam muitas situações de perto e que podem falar bastante sobre isso tudo. Peço por favor que apurem a verdade e não apoiem mentiras.

O ator finalizou reiterando sua inocência:

Sei que num caso desses, ainda mais no momento que vivemos, de tanto ódio, serei culpado até provar o contrário. Então quero que tudo seja colocado às claras, expor a minha inocência e os meus erros. Quero poder pedir desculpas e cobrar responsabilidades. Vou em busca da verdade.