Lewandowski brilha com 3 gols e comanda goleada do Bayern de Munique no Alemão

24/10/2020 | 13:40



Robert Lewandowski está impossível. O atacante do Bayern de Munique não se contenta mais com apenas um gol por jogo. Neste sábado, o polonês balançou três vezes as redes e comandou a goleada sobre o Eintracht Frankfurt, por 5 a 0, em casa. O RB Leipzig também ganhou e se manteve na liderança isolada do Campeonato Alemão.

Lewandowski reforça a cada um jogo que é um centroavante completo. Neste sábado, ele provou todo seu repertório ao anotar um gol de cabeça, um de pé esquerdo e outro de pé direito. Não importa onde a bola caia, o polonês está guardando.

Em cinco rodadas no Campeonato Alemão, ele já foi às redes adversárias em 10 oportunidades, uma espetacular média de dois gols por jogo. De quebra ainda deu três assistências. Ano passado o centroavante precisou de um jogo a mais para marcar 10 vezes no começo da Bundesliga.

Jamais um jogador havia iniciado o Campeonato Alemão com tantos gols em apenas cinco rodadas. Lewandowski cravou o recorde neste sábado. E o ataque do Bayern chegou aos 22 gols marcados, média acima de quatro por partida.

De volta à equipe, Sané ampliou para os bávaros num belo gol e o jovem Musiala fechou a goleada. Mesmo com a bela vitória na Allianz Arena, o Bayern ainda está na segunda posição do Alemão. Tudo pelo fato de o RB Leipzig não vir dando chances à concorrência.

A vítima da vez foi o Hertha Berlin. Num jogo bastante disputado, um gol faltando 14 minutos para o jogo terminar definiu a vitória por 2 a 1, a manutenção da invencibilidade e a liderança isolada com 13 pontos, um a mais que o Bayern.

Córdoba abriu o placar para os visitantes e Upamecano empatou ainda na primeira etapa. Na fase final do confronto, Sabitzer, de pênalti, decretou a virada.

A rodada ainda teve Stuttgart 1 x 1 Colônia, Unión Berlin 1 x 1 Freiburg e vitória por 3 a 2 do Borussia Mönchengladbach sobre o Mainz 05, o que fez a equipe subir para o quinto posto, com oito pontos.