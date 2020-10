PM prende dois por roubo de carro em Diadema

Do dgabc.com.br



24/10/2020 | 11:15



Um homem foi preso e um menor apreendido na noite desta sexta-feira (23) por ato infracional e roubo consumado após confessarem o roubo de um carro, em Diadema.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar) a equipe receber informações via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que um Volkswagem Voyage prata havia sido roubado no bairro Campanário por dois indivíduos.

Em patrulhamento pelo bairro, os agentes avistaram na Av. Luiz Carlos Prestes dois indivíduos que condiziam com a descrição do criminosos e realizaram a abordagem de ambos.

Na busca pessoal foi localizado a chave de um carro e após breve entrevista os homens acabaram confessando a autoria do delito, indicando o local em que o veículo estava estacionado, e posteriormente foram ao endereço indicado e localizaram o automóvel, que foi devolvido ao dono.

O caso foi registrado no 3º DP (Taboão) de Diadema. O maior ficou detido na carceragem da delegacia e o menor enviado apreendido em cela especial.