National Geographic comemora Dia Contra Mudanças Climáticas com documentários

23/10/2020 | 12:43



Neste sábado, dia 24, o National Geographic comemora o Dia Internacional Contra as Mudanças Climáticas com a estreia do documentário Greta: o futuro é hoje, às 21h, com produção executiva de Enric Sala, fundador do projeto Pristine Seas da National Geographic. Outras obras também comemoram o dia.

Com histórias de ativistas, informações sobre projetos de conservação e dados reveladores sobre os impactos das mudanças climáticas no planeta, o especial convida o público a aprender mais, refletir e agir para combater esse problema ambiental em escala global.

Greta: o futuro é hoje abre a programação a partir das 21h e conta a história de vida de Greta Thunberg, a adolescente sueca cujas ações inspiraram um movimento mundial que promove a verdadeira luta contra as mudanças climáticas como nunca antes.

Indicada este ano e pela segunda vez para o Prêmio Nobel da Paz, Greta Thunberg se tornou um ícone do ativismo. Em apenas 16 meses, ela se encontrou com chefes de Estado nas Nações Unidas, teve uma audiência com o papa, confrontou o presidente dos Estados Unidos e liderou uma greve global contra as mudanças climáticas envolvendo quatro milhões de pessoas.

O documentário Mares Intocados: O Poder da Proteção vai ao ar às 21h45 trazendo uma visão abrangente do projeto 'Pristine Seas', criado em 2008 pelo explorador da National Geographic Enric Sala com o propósito de proteger os últimos lugares selvagens dos oceanos.

Desde sua fundação, o programa já liderou mais de 30 expedições e colaborou na proteção de mais de cinco milhões de quilômetros quadrados de oceanos em 22 áreas protegidas. O especial acompanha Enric Sala e sua equipe de biólogos marinhos, exploradores e cineastas em suas viagens ao redor do mundo para tentar salvar o oceano.

Finalmente, a National Geographic estreia o documentário Ártico Ameaçado, às 22h30, e revela a luta das comunidades inuítes para proteger o Ártico, seu lar por séculos que agora está desaparecendo rapidamente. O documentário foi filmado ao longo de quatro anos e apresenta depoimentos de líderes da comunidade Inuit, caçadores tradicionais e ativistas.