David Luiz marca em virada do Arsenal; Benfica e Roma vencem e Napoli decepciona

22/10/2020 | 16:26



O Arsenal estreou na Liga Europa com boa virada diante do Rapid Viena, por 2 a 1, com direito a gol de David Luiz, nesta quinta-feira, fora de casa, pelo Grupo B. A rodada inaugural ainda contou, em seus primeiros jogos, com vitórias de Benfica, Roma, goleada do Bayer Leverkusen e o Napoli decepcionando.

A atuação de David Luiz chamou bastante atenção na Áustria. O zagueiro brasileiro viveu altos e baixos ao longo dos 90 minutos. Começou levando uma caneta e quase terminou o jogo entregando o empate aos donos da casa. Mas também se destacou ao subir alto para fazer o gol do empate por 1 a 1 e ainda deu um lançamento digno de camisa 10 para Lacazete, que não aproveitou.

O Rapid Viena abriu o marcador com Fountas, aos 6 minutos da etapa final. Pepe cobrou falta na cabeça de David Luiz, que deixou tudo igual, aos 25. Quatro minutos mais tarde, o artilheiro Albameyang definiu a vitória.

Os três pontos quase escaparam num lance bisonho entre Leno e David Luiz. O goleiro saiu do gol para cortar um lançamento e chutou a bola em cima do zagueiro, quase deixando-a livre para o atacante. No outro jogo do Grupo B, o Molde fez 2 a 1 no Dundalk.

Outro defensor brasileiro também marcou e ajudou em virada de sua equipe. Bruno Peres fez o primeiro na vitória da Roma sobre o Young Boys, por 2 a 1. O duelo foi válido pelo Grupo A, completado com o triunfo do Cluj por 2 a 0 diante do CSKA Sofia, na Bulgária.

O Benfica de Jorge Jesus contou com três gols de Darwin Nunez para ganhar bem do Lech Poznan, por 4 a 2 no Grupo E, que também teve os 2 a 0 do Rangers sobre o Standard Liège. Outro time tradicional a largar muito bem foi o Bayer Leverkusen, que não tomou conhecimento do Nice, goleando por 6 a 2 no Grupo C, no quel o Hapoel Beer Sheva fez 3 a 1 no Slavia Praga.

A decepção ficou por conta do Napoli. Os italianos receberam o AZ Alkmaar e foram surpreendidos, por 1 a 0. De Wit fez o gol dos holandeses. No outro jogo do Grupo F, a Real Sociedad fez 1 a 0 no Rijeka.