Sandro Dias inaugura amanhã instituto em Santo André

O andreense hexacampeão de skate Sandro Dias inaugura nesta quinta-feira, às 13h45, instituto que leva o seu nome, em Santo André. Localizado na Avenida Nestor de Barros, (s/nº), no Jardim Ana Maria, o espaço oferecerá aulas gratuitas de skate e outras atividades extracurriculares para cerca de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, especialmente meninas.

Na ocasião, o atleta vai inaugurar pista de skate e fará uma exibição para o público presente. “Estou muito feliz em inaugurar o Instituto Sandro Dias. Juntos, trabalharemos para fazer deste espaço um local de acolhimento, desenvolvimento e inclusão social”, afirma.

Com a chegada gradual de novos alunos, a grade deve ficar mais diversa, inclusiva e com maior participação do público feminino, um dos alvos do projeto, que visa aumentar a participação de mulheres no universo do skate.

O Instituto Sandro Dias tem apoio do banco BV.