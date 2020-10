Nego do Borel é atacado após fazer ensaio sensual com Anitta - e pai de Duda Reis alfineta: Que escolha destrutiva você fez

22/10/2020 | 10:10



Anitta e Nego do Borel quebraram a internet na última quarta-feira, dia 21, ao aparecerem em uma sessão de fotos bem ousada nas redes sociais. Os cantores, que são amigos há muito tempo, posaram bem agarradinhos em um banheiro, com Anitta sentada em cima do balcão e Borel entre suas pernas apenas com uma toalha amarrada na cintura.

Fui visitar minha amiga, entrei no álbum dela de foto, te amo, amiga irmã, brincou o cantor de forma casual na legenda dos cliques.

Os cliques, é claro, surpreenderam os seguidores do cantor. Porém, teve gente que não curtiu e saiu detonando os dois artistas no post - o que levou Nego a trancar os comentários da publicação. Ainda assim, algumas pessoas acharam um jeito de comentar, e foram até a foto mais recente dele.

Noção e empatia passou longe, disse uma internauta.

Foi desrespeitoso visualmente, apontou outra.

Achei uma falta de respeito com a Duda, duvido que se fosse ela com outro de toalha ele ficaria de boa, afirmou uma terceira.

Os cantores viram a repercussão e deixaram seus comentários.

Estou vendo o povo falando da Duda. Gente... Ninguém é doido de fazer algo sem a menina estar de boa, né... Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu estava fazendo foto zoando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs, escreveu Anitta.

Já Nego escreveu:

Quero mais ver você no banheiro, mano kkkkkk. Cara, sério agora, te agradeço por tudo, você é f**a, sou teu fã, parabéns por tudo. Que parceira, nossa, ela sabe o tanto de carinho e gratidão que tenho por você, eu fico feliz de ter um lugar no seu coração, um lugar que poucos ocupam. Minha esposa Duda Reis é muito ciente e aqui! Madrinha do meu casamento, rebateu Nego que, logo depois, ocultou e proibiu comentários no post por conta da repercussão.

Família de Duda

Quem também não aprovou as fotos do cantor foi o próprio pai de Duda, que já é conhecido por fazer inúmeras críticas sobre o relacionamento da filha. Primeiro ele publicou um print de uma matéria sobre Nego e Anitta, dizendo:

Ser profissional de sucesso, a meu ver, não tem nada a ver com isso! Se você tem talento, sabe o que faz, não precisa disso! Mas sou apenas um simples médico! Não entendo disso! Entendo de estudo, comprometimento e seriedade! Ética e conhecimento, na minha profissão é o que nos torna respeitados! Mas, cada profissão faz o que acha melhor! Por isso, algumas são respeitadas e outras não!, começou ele.

Na publicação, Luis Fernando Barreiros ainda respondeu alguns comentários, inclusive falando que Síndrome de Estolcomo é fichinha para definir o que Duda vive. Pra quem não sabe, Síndrome de Estocolmo é o nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor.

Depois, no perfil oficial de Duda, Luiz Fernando Barreiros escreveu:

Realmente, depois que você conheceu esse seu noivo idiota, você virou outra pessoa! Que triste, minha filha, ver você aceitando tudo isso que está acontecendo! Isso não tem nada a ver com a arte! Investimos tanto em você por amor e por acreditar! Que escolha destrutiva você fez fez! Era para você hoje na New York Film Academy, desfrutando um ambiente de conhecimento e não um escândalo desnecessário de fotos do seu noivo com a Anitta! Lamentável você ter virado as costas para um caminho profissional! Hoje você trabalha muito para sustentar esse m***a! Como pode: estar devendo e de repente comprar uma embarcação! Tem que ser muito louco para acreditar!, declarou ele, se referindo ao barco que Nego comprou recentemente.