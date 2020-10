Campinho (sagrado) de várzea

1920 – O prefeito Saladino Cardoso Franco doou donativo de 100 mil réis à Caixa Beneficente do Grupo Escolar de Santo André

Professor José Augusto Leite Franco, tesoureiro, tem recolhido à Caixa Econômica as quantias angariadas em favor daquela associação.

1930 – Prefeito Saladino apresenta à Light um projeto de iluminação artística da Praça do Carmo, em Santo André, com combustores modernos, idênticos aos existentes em praças da Capital.

Revolução em marcha: Getúlio Vargas, governador gaúcho, parte para o Paraná com as forças revolucionárias. Oswaldo Aranha exerce provisoriamente o governo do Rio Grande do Sul. Está para cair a Velha República.

1960 – Inezita Barroso canta em São Caetano.

1975 – Brastemp inaugura, em São Bernardo, sua nova fábrica de geladeiras.

Mercedes-Benz ultimava a construção de uma nova ala, junto à Via Anchieta, em espaço adquirido dos Machado de Carvalho, que ali mantinham antena da Rádio Record.

Câmara de Santo André aprova empréstimo para o projeto de construção da primeira etapa do Complexo Viário 18 do Forte, sobre os trilhos da Rede Ferroviária Federal.

Governo do Estado anuncia a construção de centros comunitários em Diadema e Mauá.

Diário há meio século

Quinta-feira, 22 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1365

Manchete – Reunião do INPS com sindicatos tratará da destituição do Dr. Mário Ortman Ferreira do cargo de coordenador médico da agência em Santo André

São Caetano – Eles querem mudar o trânsito na cidade. Coronel Juventino Borges, diretor do trânsito, discute na delegacia do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) o sistema viário de São Caetano.

Economia – Banco Mercantil de Descontos inaugura no Largo da Estátua, em Santo André, a sua primeira agência do Grande ABC.

Artigo (Júlio Pinheiro, pseudônimo do jornalista Hermano Pini Filho) – “O terrorismo, essa chaga que irrompeu em algumas partes do mundo, chegou ao admirável e progressista Canadá, um dos países mais pacifistas do século, depois da Suíça, como revela a ONU em pesquisa que fez realizar e divulgou.”

Polícia – Onda de assaltos deixa a polícia desnorteada em São Paulo.

Hoje

- Dia Internacional de Atenção à Gagueira





Santos do dia