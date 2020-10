Tim formaliza parceria com parque tecnológico de Santo André

do Diário do Grande ABC



20/10/2020 | 22:54



A Prefeitura de Santo André selou, ontem à noite, parceria com a empresa de telefonia Tim para sua participação no Hub de Inovação do Parque Tecnológico. Com a assinatura do termo de adesão, a companhia passou a ser a primeira integrante do ambiente de promoção da inovação e competitividade do município.

<EM>A área de inovação da Tim atua de maneira proativa na busca de tecnologias que habilitem soluções para novos negócios da companhia e fortaleçam a economia da cidade. Um exemplo bem-sucedido é o lançamento de serviços para a conectividade no agronegócio brasileiro.

<EM>A expectativa para esta parceria é de desenvolver a vocação da região para soluções para a indústria 4.0. De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a conexão com a iniciativa privada é fundamental para desenvolver um ecossistema saudável e sustentável, que busca inovar e atrair novos negócios. “Depois de oficialmente lançado, em 2019, o Parque Tecnológico apresentou o Bureau de Serviços Tecnológicos, já tivemos a captação de R$ 30 milhões junto ao governo federal para as obras do nosso futuro centro de inovação e conseguimos desenvolver uma política pública, cujo primeiro marco é a materialização da Lei de Antenas. Agora temos a nossa primeira grande parceria para o Hub de Inovação, que é a Tim, e até o fim do mês também teremos a Prometeon, que é outra gigante que temos na nossa cidade”, disse.

<EM>A Tim está presente em outros 11 hubs de inovação em todo o País e costuma utilizar as ideias no desenvolvimento de verticais tecnológicas para seus negócios. Embora Santo André seja a 12ª, será a única que a empresa irá explorar o tema indústria 4.0.