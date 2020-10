Cinemas reabrem amanhã no Grande ABC

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/10/2020 | 00:01



Salas de cinemas de Santo André, São Bernardo e São Caetano reabrem ao público amanhã, depois de quase sete meses fechadas em razão da pandemia da Covid. A retomada será cheia de regras sanitárias para proteger usuários e trabalhadores. Em Mauá, o retorno deve ocorrer a partir do fim de semana, enquanto que em Diadema não há data definida para que a Prefeitura permita a atividade. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não possuem cinemas.



A liberação ocorreu depois que as cidades do Grande ABC avançaram para a Fase 4 (verde) do Plano São Paulo, programa de flexibilização da quarentena do governo do Estado, no dia 9. A permissão, porém, depende de cada prefeitura, que precisa publicar decretos reabrindo os espaços e definindo as regras para a utilização.



A rede Cinemark, por enquanto, só vai reabrir duas unidades das quatro que tem na região, a do Grand Plaza Shopping, em Santo André, e a do ParkShopping São Caetano. Em São Bernardo, a rede Cinépolis retoma as atividades no São Bernardo Plaza Shopping. Também em Santo André, a rede PlayArte abre as salas do Shopping ABC, mas mantém as do Shopping Praça da Moça (Diadema) e do Metrópole (São Bernardo) fechadas.



As regras são rigorosas e comuns a todas as operadoras, desde a capacidade permitida de 60% de cada sala, até a higienização de áreas que são tocadas pelos usuários após cada sessão, além de disponibilização de álcool gel e cuidar para que todos mantenham distância mínima de 1,5 metro. Uma das principais novidades está na bilheteria. Os consumidores precisam comprar os ingressos pelo site ou pelo aplicativo. A rede Cinemark oferece ainda opção de adquirir o bilhete scaneando QR Code diretamente nas comunicações do cinema sem pagar taxas adicionais. Haverá apenas um caixa da bilheteria aberto, para pagamentos em dinheiro. O valor dos ingressos varia de rede para rede, mas parte de R$ 24 (inteira).



Para a reabertura, as redes programaram estreias, como o drama 40 dias – O milagre da Vida, o terror A Ilha da Fantasia e o lançamento do drama A Verdadeira História de Ned Kelly. Os usuários também encontram clássicos como Divertidamente.



“Nós nos preparamos, durante todo esse tempo, para reencontrar o nosso público com toda a segurança necessária. Nossos protocolos foram pensados e desenhados em detalhes, buscando a segurança e o bem-estar dos nossos clientes e colaboradores”, garantiu o presidente da rede Cinemark, Marcelo Bertini.



OUTROS ESPAÇOS

Além de cinemas, os decretos municipais permitem a retomada de teatros e casas de espetáculos por até 12 horas por dia. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, por exemplo, estão liberados espaços administrados pela iniciativa privada.



A Prefeitura de São Bernardo informou que iniciou ontem agendamentos para atividades culturais em teatros municipais e que a reabertura destes equipamentos está marcada para o dia 10 de novembro. Em Santo André, a administração disse, em nota, que a “Secretaria de Cultura estuda reabertura gradual dos equipamentos públicos, mas ainda sem data definida”.



A fiscalização do cumprimento das normas para que os espaços continuem abertos será feita pelas equipes das vigilâncias sanitárias das prefeituras.