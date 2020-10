Bolsas de NY fecham em alta, apoiados por esperanças com estímulo fiscal nos EUA

20/10/2020 | 17:37



Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos nesta terça-feira, 20, sustentados pela renovada expectativa de que possam surgir mais estímulos fiscais nos Estados Unidos em breve. Declarações da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de que estava otimista sobre o tema apoiaram o humor, embora não se saiba se o pacote pode ou não se concretizar antes da eleição de 3 de novembro.

O índice acionário Dow Jones avançou 0,40%, a 28.308,79 pontos, o S&P 500 subiu 0,47%, a 3.443,12 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,33%, a 11.516,49 pontos.

Após ter dito anteriormente que esta terça-feira seria um prazo final para um acordo, Pelosi comentou, durante entrevista à Bloomberg, que o importante é que as partes coloquem seus pontos na mesa, para poder avançar nesta semana sobre o tema. Sem se comprometer com mais estímulos agora, a democrata se disse "otimista" e avaliou melhor a postura do governo republicano. Pelosi insistiu na urgência de se conseguir aprovar medidas para, por exemplo, colocar mais dinheiro no bolso dos americanos e apoiar a reabertura das escolas em segurança.

Um possível obstáculo para um acordo é a bancada republicana do Senado. O líder republicano na Casa, Mitch McConnel, afirmou que os senadores poderiam considerar um pacote fiscal mais elevado, se houver acordo entre a oposição e a Casa Branca. Reportagem do jornal Washington Post a partir de fontes, porém, sugeriu que McConnell recomendou à Casa Branca que espere até a eleição, com o argumento de que Pelosi não mostra boa-fé no diálogo e também de que a tramitação do pacote poderia atrapalhar a confirmação de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, na próxima semana. Para a Pantheon, McConnell é ator crucial nessas negociações por estímulos fiscais e não está claro se o pacote pode prosperar no Senado antes da eleição.

Entre ações em foco, Alphabet (Google) subiu 1,38%, mesmo após a notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA levará adiante uma ação antitruste contra o Google. Apple subiu 1,32%, mas Netflix recuou 1,00% (ainda antes do balanço, que saiu logo após o fechamento), IBM cedeu 6,49% após resultados ontem e Intel teve baixa de 2,11%. Procter & Gamble subiu 0,40%, depois de balanço.