Henri Castelli fala de pacto com Isabeli Fontana para ser pai e relembra casamento com a modelo: - Deu supercerto, a gente se ama

20/10/2020 | 16:10



Henri Castelli sempre quis ser pai. Prova disso é o pacto que ele fez com a ex-esposa Isabeli Fontana para que os dois tivessem filhos logo. Em conversa com a apresentadora Angélica no podcast do programa Simples Assim, o ator confessou que chegou até a procurar um médico para saber se estava fértil.

- Lembro que meu médico falava 99% dos meu pacientes vêm aqui para não ter filho e você vem tomar vitamina para ter filho. Fui com a Isabeli até conseguir convencê-la. Eu insistia, ela já tinha um filho e não queria ter outro naquele momento porque estava no auge. Falei Você engravida depois da novela, eu falo com a Globo, paro um tempo e fico cuidando do bebê enquanto você retoma a sua carreira.

A modelo concordou com a ideia e logo engravidou de Lucas, o único filho do casal. Na época, Henri estava na reta final das gravações da novela Cobras e Lagartos.

- Abdiquei da minha vida, deixei de fazer trabalhos, deixei de fazer uma novela aqui para que ela retomasse a carreira. Achei superjusto. Era uma coisa que eu queria muito e tinha certeza que aquilo ia unir muito a gente, e como uniu.

O artista sempre soube, inclusive, que seu primeiro filho seria um menino.

- Não quis saber o sexo. Quando a Isabeli confirmou tudo, falei Não me conta porque quero surpresa. No fundo eu sabia que era menino, mas eu queria menina. [...] Estava gravando uma novela e fui com a Cleo no shopping. Comprei várias coisas de menino: bola de futebol, chuteirinha...

Então, Henri fez uma surpresa quando Isabeli chegou em casa naquele dia.

- Falei: Vai lá no quarto e abre. Esse é o sexo que eu acho que é e não me conta. Ela viu e guardou para ela.

Inclusive, o galã tem um carinho muito grande pela ex.

- Nosso casamento deu supercerto, a gente se ama e a gente se ama como amigos. A gente tem um filho lindo, que foi um presente na nossa vida. Não admito que digam que não deu certo. A gente é uma família para a vida inteira.

O sonho da paternidade

Durante o bate-papo, o ator ainda contou que tinha uma certa obsessão em ter filhos. Esse sentimento foi motivado após a morte precoce de seu pai, Paulo Fernandes.

- Não ter tido pai era quase uma obsessão em querer ser pai. Porque na minha cabeça eu não queria, sei lá, morrer e deixar meu filho pequeno, como aconteceu comigo. Não que seja uma escolha, isso foi uma fatalidade, mas era uma coisa que eu não queria que meu filho passasse. Porque sei da falta que isso me fez a vida inteira.

Henri é tão apegado aos filhos que sofreu com a distância de Lucas, já que o primogênito morava em São Paulo e o artista no Rio de Janeiro.

- Sentia uma agonia, uma melancolia, uma tristeza e a gente não sabe o que é. Quando você se toca, no meio do trabalho, que é falta dos filhos. Era só voltar e recarregar as energias.

Em várias ocasiões, o artista não pensava duas vezes antes de pegar um avião para ver o garoto.

- Pegava voo direto aqui do Rio e ia para São Paulo para pegar ele na escola, tomar um lanche, dar um beijo, voltar e ficar mais um mês aqui.

Além de Lucas, que completará 14 anos de idade em breve, Henri é pai da pequena Maria Eduarda, de seis anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despirito. Por mais que esteja solteiro atualmente, o ator ainda quer aumentar a família.

- Anota aí: fica registrado aqui no programa da Angélica. Eu vou ter mais um filho.