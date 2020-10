Ciúmes e proximidade de Luan Santana com Giulia Be motivaram fim do noivado do cantor e de Jade Magalhães

19/10/2020 | 13:10



O fim do relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães está dando o que falar! Segundo Leo Dias, um dos motivos para o noivado ter chegado ao fim foi o ciúmes excessivo de Jade.

Nos últimos meses, a proximidade de Luan Santana e Giulia Be deixaram a relação ainda mais complicada entre o cantor e a modelo. A principal briga, de acordo com o colunista, aconteceu após a gravação do videoclipe da música de Giulia, Inesquecível, em São Paulo.

Jade não estaria presente no local e pessoas da produção teriam percebido que Giulia jogava charme para Luan. Membros do fã-clube acabaram sabendo da situação e o assunto caiu nos ouvidos da então noiva do cantor.

Mas os ciúmes de Jade já atrapalhavam a relação deles há tempos! Ainda segundo a publicação, todas as vezes que Luan Santana tinha algum envolvimento profissional com alguma mulher, Jade ficaria incomodada.

Após se pronunciar sobre o fim do relacionamento, que durava há 12 anos, Jade recebeu apoio de diversas famosas. Confira, abaixo, algumas das mensagens que ela recebeu:

Minha linda, sinta-se abraçada por mim. Fica bem e em paz. Você é uma menina de muita luz e merece ser muito muito feliz, escreveu Romana Novais, esposa do DJ Alok.

Tudo vai dar certo, do jeito certo, na hora certa, escreveu Marina Ruy Barbosa.

Fica bem, Jade. Desejo o melhor pra vocês. Muita luz e bênçãos sempre, disse Maisa Silva.

Por enquanto, Luan Santana não se pronunciou sobre o assunto.