Bruna Marquezine se lança no YouTube, mas avisa: Não criem grandes expectativas

19/10/2020 | 11:10



Se prepare, pois Bruna Marquezine virou youtuber! Nesta segunda-feira, dia 19, a atriz irá divulgar seu primeiro vídeo no YouTube. Ela anunciou a novidade através de uma postagem no Instagram, com uma prévia do que os fãs podem esperar nesta nova empreitada da atriz.

ELA É YOUTUBER ELA!O backstage do MTV MIAW 2020 foi a deixa pra colocar em prática o desejo de criar um canal onde eu pudesse dividir o behind the scenes de todos os meus projetos artísticos e pessoais (prometo anúncios reais/oficiais em breve) com vocês. Pra ver o vídeo completo, cheios de emoções, lookinhos e primeiras vezes, se inscreve no meu canal (é assim que se faz né?!) e vem de biscoito e engajamento que solto o vídeo na íntegra amanhã!O link do canal tá na bio. Um beijo e um chêro, escreveu ela na legenda da publicação.

Bruna ainda deixou os fãs eufóricos ao escrever:

Não sei... de repente me deu uma vontade de soltar um vídeo exclusivo para estrear meu canal numa nova plataforma... o que que vocês acham?

Em seguida, ponderou:

Só não criem grandes expectativas, tá? Não temos quadros, aberturas ou vídeos semanais haha! Por enquanto, o canal vai servir como uma plataforma para dividir o backstage dos projetos que estão por vir, um pouquinho mais do meu dia a dia e do que eu amo, finalizou.