Fábio Santos se despede do Atlético-MG e assinará com Corinthians até fim de 2021

17/10/2020 | 17:32



O Corinthians está "repatriando" o lateral-esquerdo Fábio Santos, campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. O jogador já se despediu dos companheiros do Atlético-MG e assinará contrato até dezembro de 2021.

Fábio Santos é o primeiro reforço pedido pelo técnico Vágner Mancini. Eles trabalharam juntos em Belo Horizonte em 2019. É o terceiro jogador contratado junto ao time mineiro após Otero e Cazares. O ídolo corintiano volta ao clube após cinco anos. Ele se despediu dos companheiros de Atlético-MG neste sábado.

Fábio Santos fez parte do vitorioso Corinthians do início da década, erguendo seis troféus: Brasileirão de 2011 e 2015, Libertadores e Mundial de 2012 e Paulistão e Recopa de 2013.

Como fez apenas cinco jogos no Brasileirão, o lateral poderá ser inscrito sem problemas. Ele chega de graça, com o Corinthians assumindo apenas os custos do salário. E chega para cobrir uma carência do elenco. Desde o início do ano, a lateral esquerda foi o setor que mais causou dor de cabeça a Tiago Nunes e Dyego Coelho. Com a ideia de transformar Danilo Avelar em zagueiro, as opções para o setor não deram conta do recado.

Sidcley não se firmou, foi questionado pela torcida por nunca conseguir entrar em forma e vai embora no fim do ano. Lucas Pitton, o atual titular, alternou boas e más apresentações e jamais conseguiu agradar. Carlos foi quem menos recebeu críticas. Acabou sendo negociado com o Monza, da segunda divisão do futebol italiano.

Fábio Santos chega para assumir a posição e dar mais segurança à defesa corintiana, bastante vulnerável na temporada. O zagueiro Gabriel, pouco utilizado no Atlético-MG, é outro que interessa. Mas Jorge Sampaoli insiste em não liberá-lo, mesmo sendo a quinta opção do setor.