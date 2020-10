Testamos: máquina de cortar cabelo Mondial Hair Stylo CR-07 agrada porque custa só R$ 50

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



16/10/2020 | 15:18



A máquina de cortar cabelo Hair Stylo CR-07, da Mondial, é uma das melhores opções do mercado para quem procura um eletrônico para aparar as madeixas em casa. Ela tem precinho camarada (em média, R$ 50), é vendida com diversos acessórios para acertar o corte e é muito simples de operar (escolhe-se uma opção de pente, lubrifica, liga, corta, desliga, limpa e fim).

Outro ponto positivo da máquina é que ela não funciona sem estar ligada na tomada. Pode parecer uma desvantagem, mas não é. As principais máquinas do tipo do mercado brasileiro que dispensam fios tem uma vida útil ridiculamente pequena.

Ao poucos, a bateria interna vai fraquejando e em meses o usuário precisa sempre recorrer à tomada para usá-las. Então, já que isso vai acontecer mais cedo ou mais cedo ainda, é melhor optar por uma que não te engana – você vai ter que usar a tomada, acostume-se.

Os pontos negativos da Hair Stylo CR-07 são poucos. Ao recorrer ao corte zero, a lâmina parece um pouco dura demais e pode incomodar cabeças mais delicadas. Outro ponto que também pode desagradar é o peso do equipamento (300 g) – praticamente uma arma branca.

Se a própria pessoa o opera, é possível controlar a força e lidar bem com a Hair Stylo CR-07. Agora, se a tarefa ficar a cargo de terceiros (e não profissionais), há a grande chance da pessoa sair com a cabeça dolorida do corte. De qualquer forma, pelo preço e pelo conjunto da obra, vale a aquisição.

Raio-X Cortador de Cabelos Mondial Hair Stylo CR-07

Alimentação: via cabo e tomada

Acessórios: pentes, tesoura, escovinha de limpeza e lubrificador

Voltagem: 110 ou 220 Volts

Potência: 10 W

Dimensões do produto (LxAxP, em cm): 5,5 x 20 x 5

Peso (em gramas): 300

Suporte a bateria ou pilha: não

Pontos positivos: preço, facilidade de uso, com cabo

Pontos negativos: pesada, tem as lâminas um tanto quanto duras, conjunto meio abrutalhado

Preço (a partir de): R$ 50

Site oficial: aqui