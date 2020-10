Separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita é usada como propaganda em restaurantes: Acaba do nada

16/10/2020 | 13:10



A polêmica separação entre Gusttavo Lima e Andressa Suita deu o que falar nos últimos dias, principalmente após o desabafo de Andressa Suita, que alegou que havia sido pega de surpresa com o pedido de separação do então marido:

- Na madrugada de domingo pra segunda eu fui acordada, e comunicada, que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha.

Apesar de ter revoltado alguns internautas, a situação acabou sendo usada por alguns restaurantes como forma de marketing para seus produtos. Acredite se quiser: um restaurante em Rio Branco, no Acre, e outro em Macapá, no Amapá, criaram promoções que levam o nome do sertanejo e avisam que a oferta pode acabar do nada!

Uma pizzaria em Rio Branco, por exemplo, criou a promoção abaixo, chamada Combo Gusttavo Lima. Além de colocar uma foto do ex-casal na arte, eles ainda inseriram o seguinte lembrete:

Lembrando que esse combo acaba do nada.

Já uma doceria no Amapá, divulgou em suas redes sociais uma oferta que também fez uso de uma foto de Gusttavo e Andressa abraçados, que recebeu o seguinte nome:

Kit promocional Gusttavo Lima - Do nada acaba.

Eita!