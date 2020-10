16/10/2020 | 10:00



A Petrobras informou que em virtude do contexto econômico frente a pandemia de covid-19 decidiu postergar em cerca de um ano o Projeto Integrado do Parque das Baleias, ficando o início de operação e primeiro óleo para 2024. A petrolífera disse, porém, que preservará o escopo do projeto que prevê o remanejamento de poços entre plataformas em operação no ano de 2022. Com a postergação, a Petrobras cancelou a licitação de afretamento de plataforma para atender o projeto e autorizou o início de um novo processo licitatório.