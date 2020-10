Após ser flagrado aos beijos com Lily James, ator diz que seu casamento continua forte e fãs relembram Kristen Stewart e Robert Pattinson

13/10/2020 | 12:10



Eita! Lily James, atriz de Cinderela e Mamma Mia, e que foi apontada como affair de Chris Evans, se envolveu em uma polêmica e tanto. De acordo com o Daily Mail, ela foi vista aos beijos em Roma, na Itália, com o ator da série The Affair, Dominic West, que é casado há dez anos com Catherine Fitzgerald.

Durante o flagra, Dominic aparecia sem aliança e em momentos românticos com Lily em um restaurante - e ambos não pareciam se importar com quem estivesse vendo a cena.

Na última segunda-feira, dia 12, Catherine viu essas fotos e, segundo uma fonte contou ao jornal britânico, ela ficou arrasada:

- Catherine viu as fotos e está arrasada. Vim falar com ela assim que soube deles. Catherine está tentando falar com Dominic, mas ele não atende o telefone. Ela está totalmente chocada porque ela não sabia que nada estava acontecendo. Eles estavam muito juntos, então isso é completamente inesperado.

Após retornar de sua viagem, Dominic e Catherine chamaram repórteres em sua casa para explicar que ambos continuam casados e que a relação deles é forte. Ainda de acordo com o Daily Mail, no momento em que Catherine saiu para falar com as pessoas, ela parecia nervosa e desconfortável, mas logo colocou um sorriso no rosto. Dominic não respondeu aos questionamentos sobre o que havia acontecido em Roma, mas posou aos beijos com a esposa. O ator ainda entregou um recado aos repórteres que dizia o seguinte:

Nosso casamento é forte e nós ainda estamos muito juntos. Obrigado, Catherine e Dominic.

Momentos após a conversa com os jornalistas, o casal foi visto dirigindo para um destino não revelado.

Que situação, né?

Por conta do bafafá, o affair de Lily e Dominic resgatou, na memória de muitos internautas, o tenso caso entre Kristen Stewart e o diretor Rupert Sanders, quando a atriz ainda estava namorando Robert Pattinson. No Twitter, as pessoas escreveram coisas do tipo:

Isso é Kristen Stewart/Rupert Sanders versão 2.0.

Outras pessoas ainda defenderam Lily, após a atriz ser atacada pelas redes sociais:

A mesma razão pela qual Kristen Stewart foi culpada e envergonhada por seu caso com Rupert Sanders, o bom e velho sexismo. Ambos são culpados, mas ele é o único com a esposa e os filhos. Mas talvez ele e sua esposa estejam separados e não sabemos, na verdade não é da conta de ninguém. A imprensa é horrível.

Lembro quando a mesma coisa aconteceu com Kristen Stewart e Rupert Sanders. Achei que as pessoas teriam aprendido melhor desde então. Aparentemente não.