Técnico Alexandre Gallo pede demissão do São Caetano após conquista da Série A-2

Do Diário do Grande ABC



12/10/2020 | 21:32



O título da Série A-2 do Paulistão encerrou a passagem de Alexandre Gallo pelo São Caetano. Contratado pelo time em janeiro deste ano, o técnico anunciou nas redes sociais que não irá continuar à frente do grupo no restante da temporada, com o clube disputando a Série C do Campeonato Brasileiro.

"Muito feliz com os objetivos conquistados: acesso ao Campeonato Paulista da Série A1 e o título de Campeão Paulista. Hoje me despeço do São Caetano agradecendo ao Dr. Saul Klein, ao Paulo Pelaipe, funcionários e aos atletas pelo grande apoio. Estarei torcendo. Força Azulão!", comentou em sua página no Instagram.

"A Associação Desportiva São Caetano agradece ao técnico Alexandre Gallo pelos serviços prestados enquanto esteve à frente do nosso clube. O profissional, que foi campeão da Série A-2 nesta noite, solicitou o seu desligamento do time após o título conquistado em cima do São Bento", postou o São Caetano em sua página oficial no Facebook. O texto também revelou o retrospecto do treinador: dez vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Ele não pode estar em campo na tarde deste segunda-feira (12), no segundo jogo da decisão, por ter sido expulso na partida anterior. Ao fim do confronto, em Sorocaba, ele discutiu feio com o técnico Edson Vieira (do São Bento) e tiveram que ser afastados pelos jogadores e comissões técnicas. Os dois foram expulsos, com Gallo tendo visto a decisão de uma das cabines especiais do Estádio Anacleto Campanella.