Internet? Não, rádio e TV...

Texto: Antonio de Andrade

No início da década de 1950, o cotidiano do então ABC – futuro Grande ABC – pode ser descrito por um panorama que mesclava bairros de predominância rural e áreas adjacentes impactadas pela industrialização, cenário que marcou as grandes cidades brasileiras no período do pós-guerra.

Deve-se levar em conta que a indústria automobilística, setor que viria a comandar o processo de acelerado crescimento econômico do ABC, engatinhava.

Desde meados da década de 1930 o rádio reinava solitário como o principal veículo de comunicação de massa em todo Brasil.

Fatos curiosos, originários do autoritarismo do Estado Novo (1937 a 1945), ainda sobreviviam, como é o caso da taxa federal cobrada aos proprietários de receptores de rádio.

Segundo depoimento de Ronaldo Benvenga, morador de Santo André, “a taxa existia, mas ninguém pagava, pois não tinha como o governo fiscalizar todas as residências”.

Na edição de 16 de junho de 1950 o semanário Folha do Povo advertia os moradores de Santo André:

- A Agência Postal Telegráfica de Santo André comunica por ordem do Sr. diretor regional que o pagamento – sem multa – das contas dos possuidores de aparelhos receptores de rádio fica prorrogado até o dia 30 da corrente.

Não pagar o imposto sobre a utilização de aparelho de rádio, no fundo uma esdrúxula e inócua taxação, representava uma transgressão que passava a assumir aspecto significativo de que costumes e valores, até então rigidamente controlados pelo Estado autoritário, estavam em fase de transição, ou mesmo extinção (continua).

Diário há meio século

Terça-feira, 13 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1357



Manchete – Governo do Canadá e nacionalistas negociam

Em jogo um diplomata britânico e um ministro que foram sequestrados pela Frente de Libertação Nacional.

Embate – Memorial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André denuncia irregularidades na Usina Siderúrgica São José: trabalho em local insalubre durante oito horas e sem intervalo para refeições. A empresa era dirigida por José Papa Junior

Nota – Papa Junior: aclamado anos depois presidente emérito da Federação do Comércio do Estado de São Paulo.

São Caetano – Moradores do bairro Fundação denunciam o drama das enchentes.

Futebol – Quarto Centenário, da Vila Industrial, supercampeão de Santo André: 1 a 0 frente ao Rui Barbosa, gol de Chiquinho, em partida realizada no Estádio Municipal, o futuro Bruno Daniel.

- Em Jundiaí: Seleção de Jundiaí 3 x 1 Seleção de São Bernardo.



Em 13 de outubro de...

1915 – O superintendente da Estrada de Ferro São Paulo Railway visita Santo André. Vem acompanhado do chefe do tráfego, Antonio Fidelis.

1920 – Pereira Ignacio & Cia, que fora dono da Tecelagem Ipiranguinha, em Santo André, colocava à venda um terreno próximo à estação ferroviária.

- Circulava um novo jornal humorístico, <CF160>A Farpa</CF>, com ilustrações de um gênio chamado Belmonte.

1960 – Erguia-se no Parque Novo Oratório, em Santo André, a Cidade dos Meninos, obra para meninos desamparados. À testa da obra estava o padre Pio Popolin, que contava com o apoio da sociedade civil, com destaque para a Lojas Sears, com unidade na cidade.

Hoje

- Dia do Corintiano, em lembrança ao dia 13 de outubro de 1977, que marcou o fim do jejum de títulos do Timão.

- Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

- Dia Mundial do Escritor

Município Paulista

- Hoje é o aniversário de Porto Feliz. Elevado a vila em 13 de outubro de 1797, quando se separa de Itu.

