Funcionários treinados são a aposta da Cidade da Criança

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/10/2020 | 00:01



Um dos parques mais tradicionais do Grande ABC, a Cidade da Criança reabre hoje após seis meses fechada. Depois de o local quase ter encerrado definitivamente suas atividades na pandemia por causa da crise financeira e de divergências entre a Expoaqua, administradora, e a Prefeitura de São Bernardo, os funcionários do espaço, que temiam perder o emprego, garantem que farão o melhor para receber os visitantes, que começam a chegar por volta das 9h.



Ontem, a equipe do local trabalhava na higienização dos brinquedos. “São seis meses com o parque fechado. Estamos esperando por essa reabertura. Conseguimos ver a alegria de todos os funcionários em poder voltarem a trabalhar”, comenta Joelmir Santos, 39 anos, supervisor de brinquedo.



O funcionário explica que toda a equipe passou por treinamento para adotar as medidas rigorosas de higiene na retomada. “Foram semanas de treinamento para receber o público. A gente quer garantir não só a diversão, algo que já estamos acostumados a oferecer, mas também segurança aos frequentadores. Não vejo a hora de reencontrar o público. E que bom que será justo no fim de semana do Dia das Crianças, o dia mais esperado por todos nós. Vamos fazer muita gente feliz”, afirma Santos.



Entre as incumbências, os funcionários farão a limpeza e posterior desinfecção diária – antes da abertura – de todas as áreas comuns. O procedimento de higienização vale também para as atrações e será feito a cada ciclo. “Estamos prontos. Tudo foi preparado com muito carinho, responsabilidade, higiene e segurança”, explica Fabiana Ramos, diretora da Cidade da Criança.



Quem for ao local poderá se divertir entre as mais de 30 atrações. Mas, por determinação sanitária, estarão indisponíveis os brinquedos cinema 4D, kid play, cama elástica e túnel do terror. Os visitantes terão, para compensar, três novos estreando hoje: kangaroo, volare e superlollipop. O parque vai operar com 40% da capacidade, terá medição de temperatura na entrada e vai exigir o uso de máscara.



Os ingressos devem ser comprados exclusivamente pelo site www.cidadedacriancasbc. com.br. O passaporte, com validade de 30 dias a partir da compra, custa R$ 70 e não inclui as atrações fazendinha, trenó aquático e vale dos dinossauros. O combo mágico, que dá acesso a todas as atrações disponíveis, sai por R$ 80. Há também a opção para adultos acompanhantes. Custa R$ 35 e dá acesso a oito atrações.