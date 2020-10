Austrália: com crise, governo apresenta orçamento com elevação de déficit fiscal

07/10/2020 | 07:16



O governo da Austrália anunciou sua proposta de orçamento para o próximo ano fiscal. O texto elevou o déficit público para cerca de 213,7 bilhões de dólares australianos (US$ 151,8 bilhões), ou 11% do Produto Interno Bruto (PIB) local. A ideia do Executivo local é expandir gastos para a apoiar a recuperação econômica após o choque da covid-19.

Serão concedidos US$ 257 bilhões em apoio econômico direto, em cortes de impostos e programas sociais. "A resposta do governo, agora, quer garantir que a economia australiana se recupere fortemente, visando medidas de apoio temporário adicionais para impulsionar a renda familiar, negócios e atividades de investimento em infraestrutura, bem como reduzir a taxa de desemprego", traz o texto orçamentário. "Os australianos podem ter certeza de que o governo garantirá que a Austrália saia da recessão em uma posição forte", completa.