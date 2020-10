TSE inclui Dennis Ferrão como prefeiturável de Sto.André

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 16:40



O Divulgacand, sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que registra as candidaturas, apresentou nesta terça-feira o nome do policial federal Dennis Ferrão (PRTB) como candidato à Prefeitura de Santo André. Na semana passada, Ferrão havia conquistado liminar na qual derrubava a determinação de seu partido para suspender a convenção que o havia indicado prefeiturável neste ano.

Com a inclusão do nome de Ferrão, Santo André passa a ter oito candidatos ao Paço – Paulo Serra (PSDB, prefeito que busca a reeleição), Ailton Lima (PSB), Alex Arrais (PTC), Bruno Daniel (Psol), João Avamileno (SD), Bete Siraque (PT) e Sargento Lobo (Patriota) já haviam protocolado seus registros. No Grande ABC, o número de postulantes a cargo Executivo chega a 57.

Ferrão organizou a convenção para confirmar sua candidatura a prefeito, com Afonso Moreira de vice, ato que foi contestado pelo presidente municipal do partido, Acácio de Moraes, e pela coordenação regional da legenda, liderada por Marcos Thomazini. Ambos alegaram que Ferrão fez a convenção à revelia, sem consentimento da maioria da direção partidária e que, por isso, feriu as regras internas.

“Embora tenham ocorrido diversas tentativas para evitarem nossa candidatura a prefeito de Santo André, inclusive pelo próprio partido, por ordem judicial permanecemos com o projeto para nosso município, cuja prioridade é o combate à corrupção sistêmica, o replanejamento dos serviços públicos visando a pessoa humana como real prioridade e uma segurança pública eficiente”, considerou Ferrão, em suas redes sociais.

A direção do PRTB municipal promete ainda buscar, na Justiça Eleitoral, anular a convenção organizada por Ferrão.