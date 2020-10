Mari Gonzalez faz preenchimento labial e mostra o resultado

06/10/2020 | 16:10



Não é novidade para ninguém que os famosos estão aproveitando este momento de pandemia do novo coronavírus para fazer algumas mudanças no visual e desta vez Mari Gonzalez foi quem mostrou uma mudança no visual.

A ex-BBB apareceu em seus Stories do Instagram na última segunda-feira, dia 5, contando a novidade para os seus fãs que tinha realizando um preenchimento labial. A ex-panicat ainda contou que não se sentia bem tendo uma boca mais fina e que amou o resultado.

Estava com medo porque sou meio cago*** para procedimento estético, mas decidi fazer poque quando eu ia passar gloss, batom, sentia que faltava um pouco, era fininho. Fiz e amei!

Lembrando que essa não foi a primeira mudança de Mari na quarentena porque anteriormente ela mudou o tom do seu cabelo e apareceu com os fios mais loiros.