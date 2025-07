PM de folga sofre tentativa de assalto e atira contra criminosos em Santo André

Um policial militar de folga sofreu uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (13), no viaduto Engenheiro Luís Meira, em Santo André. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi surpreendido na via por três criminosos armados, que tentaram abordá-lo. O policial reagiu, efetuando disparos contra os suspeitos, que conseguiram fugir. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como tentativa de roubo pelo 6º Distrito Policial de Santo André.