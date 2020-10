Governo do Estado abre matrícula para 2021 e cria 4º ano do ensino médio

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 00:01



Começa hoje o período de matrículas para o ano letivo de 2021 nas escolas estaduais. Conforme anunciado ontem pelo governo de São Paulo, o prazo de inscrição para os alunos que já fazem parte da rede vai até o dia 16, e para os novos alunos o cadastro se estenderá até o dia 30.

As solicitações para os estudantes já matriculados deverão ser feitas pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma SED (Secretaria Escolar Digital). Já para os alunos novos, o governador do Estado, João Doria (PSDB), destacou que os interessados podem procurar “qualquer escola estadual, a diretoria de ensino ou os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo”.

Neste ano, no momento em que o aluno ou responsável fizer o cadastro, poderá ainda selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação. A novidade, porém, será a disponibilização do novo 4º ano opcional do ensino médio, que entrará em vigor em 2021 e será oferecido para alunos que estão atualmente no 3º ano e que desejam se preparar melhor para o vestibular. A solicitação deverá ser confirmada em dezembro, quando o estudante deverá escolher três entre 13 disciplinas para compor o currículo educacional. Segundo o Estado, a oferta de vagas deve variar de acordo com a disponibilidade da escola. Em janeiro serão oferecidas aulas de reforço para os alunos que optarem pelo modelo.

Os estudantes também terão à disposição cursos de idiomas oferecidos pelo Centro de Estudos e Línguas, o modelo de ensino técnico do Novotec – desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza –, e a matrícula em escolas de tempo integral.

O secretário de Educação Rossieli Soares destacou que 2021 será “um grande desafio para todas as áreas”. “Na educação não será diferente. Precisamos fazer a busca ativa dos alunos para o último bimestre de 2020, que começa neste mês, e engajar todos os nossos estudantes e seus responsáveis para realizarem as matrículas para o ano que vem. Não podemos deixar nenhum aluno para trás”, disse o chefe da pasta.</CW>

VOLTA ÀS AULAS

Além de anunciar a abertura de matrículas durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, Doria destacou que o governo manterá a volta opcional das aulas para estudantes do ensino médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede estadual a partir de amanhã. Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para o dia 3 de novembro. Tanto o calendário de retomada presencial como a realização de atividades de reforço nas escolas municipais, estaduais e privadas dependem da autorização de cada prefeitura.

No Grande ABC nenhuma administração autorizou a retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais, municipais ou particulares.

EM SÃO CAETANO

Diante das medidas estaduais, a Prefeitura de São Caetano fará, a partir de hoje, uma nova pesquisa de opinião com os pais ou responsáveis dos alunos matriculados na rede municipal para levantar possível interesse na retomada de aulas ainda neste ano.

O questionário pode ser acessada pelo Portal da Educação http://gg.gg/scseduca e ficará disponível, para todas as séries, até sexta-feira, às 14h.

A primeira pesquisa de opinião sobre a retomada das aulas presenciais foi lançada no dia 20 de julho. Na ocasião, 77% de pais ou responsáveis de alunos da educação infantil e 78,8% do ensino fundamental, médio, EPT (Educação Profissional e Técnica) e EJA foram desfavoráveis à volta das aulas presenciais.