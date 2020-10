Toscana. Minas. São Caetano...

Ademir Medici

Sobre a família Imbrisi falará no seminário mineiro Marcos Imbrizi. Historiador, jornalista e mestre em comunicação social, Imbrisi atua na assessoria de comunicação da Prefeitura de Santo André.

A saga dos Imbrisi

Texto: Marcos Imbriz

Apresentarei um resumo do texto que escrevi para a publicação do seminário: A Saga dos Imbrisi, da Toscana às Minas Gerais e Além. Esta foi uma das atividades que fiz durante estes tristes tempos de pandemia. Posso chamar de pesquisa de uma vida sobre as origens dos meus antepassados paternos. E ainda há muito a descobrir.

Na hospedaria de São Paulo eu não encontrava informações. Foi um encontro no Orkut com o “cugino” João Custódio, que soube: os Imbrisi (com ‘S’) vieram para as Minas Gerais.

Ciente disso, estudei italiano e depois fiz um curso de aperfeiçoamento na Itália, quando aproveitei para ir à Quarrata, na região Toscana, de onde os Imbrisi saíram em busca de uma vida melhor.

Foi no Arquivo Público Mineiro que encontrei a documentação da chegada da família Imbrisi na Hospedaria Horta Barbosa, em Juiz de Fora, em agosto de 1897. De lá foram para uma fazenda de café em Alfenas e depois para Guaxupé.

Nos anos 1940 foi a vez de meu saudoso avô, Edgar Imbrizi, buscar uma vida melhor. Desta vez em São Caetano, onde trabalhou até se aposentar na Cerâmica São Caetano, na década de 1970.

