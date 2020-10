Doria anuncia retomada das obras da Linha 6 - Laranja do metrô

Vanessa Soares

05/10/2020



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (5), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a retomada das obras da Linha 6 - Laranja do metrô, a partir de amanhã. Novo trecho ligará a Zona Norte ao Centro de São Paulo. O investimento será de cerca de R$ 15 bilhões.

A construção da linha estava paralisada desde 2016. Previsão é que obra seja concluída totalmente em 2025 e gerará 9 mil novos empregos diretos e indiretos. Expectativa é que a Linha 6 atenda em média 830 mil passageiros por dia quando estiver operando.

O governador informou também que o retorno opcional das aulas está mantido para quarta-feira (7), conforme publicado anteriormente. No cronograma sugerido pelo estado, as aulas retornam com turmas de 3º ano do Ensino Médio. Doria ressaltou, no entanto, que retorno depende da autorização das prefeituras de cada um dos 645 municípios do Estado.

Ele relembrou também que cerca de R$ 50 milhões foram enviados para as escolas como parte do programa Dinheiro Direto na Escola para que as mesmas providenciem as adaptações necessárias para o retorno. Além disso, o governador anunciou também a antecipação da rematrícula para os alunos da rede estadual a partir de amanhã até dia 16.

São Paulo atingiu a marca de mais de 1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus e 36.220 mortes. Mais de 880 mil pessoas se recuperaram e 110.553 tiveram alta hospitalar. "A todos que perderam alguém, meus sinceros sentimentos e solidariedade", declarou Doria.