04/10/2020 | 15:11



Romana Novais, esposa do DJ Alok, usou o Instagram no último sábado, dia 3, para responder às perguntas de seus seguidores. Em certo momento, Romana acabou revelendo sua relação com a exposição nas redes sociais.

Como concilia exposição e privacidade na vida no Instagram?, perguntou um seguidor.

Então, Romana respondeu:

Tem que ter muita maturidade, minha amiga. Às vezes a gente surta, né? O pior de tudo é saber que você está sendo julgada a todo momento. Parece que estou em um BBB eterno.

Romana Novais está em sua segunda gestação e está esperando uma menina. Alok e a mulher já são pais de Ravi.