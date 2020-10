Em plena pandemia, Atila lança candidatura durante evento com mais de 2.000 pessoas

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 21:39



Com grande quantidade de pessoas reunidas na Arena 40, Atila Jacomussi (PSB) lançou, neste sábado (3), sua candidatura à reeleição, acompanhado de lideranças partidárias e postulantes à vereança da coligação ''Gente que Faz'', que une o PSB, PL, Patriota, Avante, PCdoB e Solidariedade.

Ao lado do candidato a vice-prefeito e presidente municipal do PSB, Israel Aleixo, do pai e vereador Admir Jacomussi (Patriota) e da mulher Andreia Rios, Atila - que não usou máscara neste momento e cumprimentou apoiadores - agradeceu o apoio. “A cada dia essa cidade orava por mim. Deus capacita seus escolhidos e ele me capacitou. Deus escolhe um Davi, e o Davi é movido pela força do povo de Israel e o Atila é movido pela força do povo de Mauá”, discursou.



PROTOCOLOS - A organização do evento fez barreira com medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade de máscara na entrada, mas falhou ao não delimitar o número de participantes. A estimativa é a de que o ato reuniu cerca de 2.000 pessoas no espaço, localizado no Centro da cidade.

